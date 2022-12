Continua a nevicare in Trentino Alto Adige: Bolzano incantevole sotto la neve | FOTO

MeteoWeb

Continua a nevicare a Bolzano. La città dell’Alto Adige è ricoperta da uno strato bianco che, associato alle decorazioni natalizie, rende l’atmosfera davvero magica, come dimostrano le bellissime foto della gallery scorrevole in alto. A Bolzano, al momento ci sono 0°C. La neve continua a cadere anche a Trento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: