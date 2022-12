USA, una micidiale bufera di neve effetto lago ha sepolto Buffalo: blackout e vittime | FOTO

MeteoWeb

La stessa potente tempesta che ha portato bufere di neve e gelo in gran parte degli Stati Uniti centrali ha generato un importante evento di neve effetto lago. Le condizioni sono diventate mortali, con almeno tre vittime segnalate nella grande area di Buffalo (stato di New York), sepolta da quasi 1,1 metri di neve.

La tempesta è iniziata come un evento di pioggia per Buffalo, con la città che ha ricevuto 50,2mm venerdì 23, battendo il precedente record giornaliero di 43,9mm che resisteva dal 1878. Con l’arrivo dell’aria artica, la pioggia si è trasformata in una forte nevicata. L’aeroporto di Buffalo ha registrato visibilità pari a zero per quasi 16 ore da mezzogiorno di venerdì alle prime ore del mattino del 24. Finora sono stati segnalati 109,2cm di neve al Buffalo Niagara International Airport, situato appena a nord-ovest del centro. Solo venerdì 23, l’aeroporto ha ricevuto 56,5cm, seguiti da altri 45,4cm alla Vigilia di Natale.

Le condizioni hanno costretto alla chiusura dell’aeroporto almeno fino alle 11:00 EST di lunedì 26 dicembre, ha comunicato il governatore di New York Kathy Hochul. L’allerta per bufera di neve che era in vigore per le aree metropolitane è terminata questa mattina, ma un’allerta per tempesta invernale rimane in vigore fino all’1: 00 EST di lunedì a causa della continua neve effetto lago. Ulteriori accumuli di neve possono superare i 15cm, generalmente a sud di Buffalo.

Secondo i dati disponibili questa mattina, oltre 28.000 clienti sono rimasti senza elettricità nella contea di Erie, dove si trova Buffalo.

La mattina del 24 dicembre, Mark Poloncarz, dirigente della contea di Erie, ha annunciato due vittime della tempesta, entrambe a Cheektowaga, circa 11km a est del centro di Buffalo. I decessi sono stati classificati come “eventi medici di emergenza a cui i soccorritori non sono riusciti ad arrivare”. Un terzo decesso è stato segnalato nel pomeriggio del 24 dicembre, quando è stato trovato un cadavere in città, secondo un portavoce della Polizia di Buffalo. La mattina del 24 dicembre, i membri della Guardia Nazionale sono stati inviati nella contea di Erie per soccorrere le persone nelle auto bloccate.