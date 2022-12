Neve Torino, “limitare gli spostamenti”: atteso miglioramento in serata

MeteoWeb

Una copiosa nevicata sta imbiancando Torino da mezzogiorno. La nevicata in città, dove è scattato il livello giallo del piano neve, dovrebbe esaurirsi in serata. Da alcune ore in città e in collina sono in funzione mezzi spandisale e spazzaneve sia sulle strade cittadine, sia su quelle pre collinari e collinari mentre nella notte saranno attivi 29 trattori per lo sgombero neve delle aree mercatali, 35 mezzi con lama per lo sgombero neve sulla piccola viabilità e continueranno ad operare i mezzi spandisale già attivi, dando priorità alle arterie principali. Dalle 6 di domattina, poi, saranno operativi gli addetti allo sgombero manuale per la messa in sicurezza degli accessi di scuole, ospedali e altri luoghi sensibili.

Intanto l’amministrazione comunale, invitando la cittadinanza a limitare per quanto possibile gli spostamenti per agevolare le operazioni di sgombero neve e pulizia delle strade, invita anche i proprietari e gli amministratori a prevenire la creazione di ghiaccio tramite idoneo spargimento di sale per tutta la lunghezza dei marciapiedi lungo i loro stabili assicurando anche lo sgombero della neve.

Sindaco Lo Russo: “monitoraggio attento sin dai primi fiocchi”

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si sottrae alle polemiche sulla gestione della nevicata a Torino. Con un post Facebook, il primo cittadino aggiorna la situazione alle 18, con precipitazioni tra i 6 e 10cm (allerta gialla). La nevicata dovrebbe fermarsi tra le 19 e le 20. Questa invece la ricostruzione del sindaco, che racconta i preparativi per far fronte alla perturbazione: “il personale della Città di Torino (Divisione Ambiente, Infrastrutture e mobilità e Polizia Municipale) ha monitorato con attenzione la situazione fin dalle prime precipitazioni, per avvisare tempestivamente l’unità di coordinamento operativo che è stata attivata dalle ore 15“, spiega.

Lo Russo invita i cittadini a limitare gli spostamenti, e precisa come Gtt abbia attivato “12 squadre di spalatori per provvedere allo spargimento di sale e alla pulizia delle fermate“, dunque “le linee collinari potrebbero subire delle variazioni di percorso”.

Sono circa 300 i mezzi che la Città metropolitana ha movimentato oggi sugli oltre 2800 km di strade. “Sono 70 i cosiddetti lotti neve territoriali – spiega il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo – che impiegano al momento circa 300 mezzi in tutto e che vengono seguiti in tempo reale dai tecnici della viabilita’ sulla nostra piattaforma gestionale del Servizio Invernale”. “La sicurezza stradale – aggiunge – è la nostra prima preoccupazione; purtroppo non tutti gli automobilisti erano preparati alla nevicata e ci vengono segnalati numerosi casi di vetture senza gomme da neve in difficoltà, quindi molti rallentamenti in atto“. I mezzi spargisale e spartineve circoleranno fino alla cessata esigenza.