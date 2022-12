Meteo ed energia: l’impatto dell’ondata di freddo in Germania sulle riserve di gas

MeteoWeb

Con la forte ondata di freddo che ha colpito gran parte d’Europa nei giorni scorsi, è aumentato il consumo di gas in Germania, lo stato europeo più dipendente dalle forniture dalla Russia. Il sito Pleiteticker.de riporta come le riserve di gas naturale del Paese “si stiano svuotando a velocità record“ perché l’energia eolica e solare sono state scarse nelle ultime settimane. Ciò significa che le turbine a gas hanno dovuto intervenire per colmare il rallentamento della produzione di elettricità, cosa che il governo tedesco avrebbe voluto evitare nel bel mezzo di una acuta crisi energetica.

“La Germania sta convertendo il gas in elettricità in quantità record”, riferisce pleiteticker.de. A causa dell’ondata di freddo dei giorni scorsi, il mese di “dicembre è più freddo di quanto non lo sia stato da anni. Negli ultimi giorni, quindi, gli impianti di stoccaggio del gas si sono svuotati molto più velocemente di prima. Dal 12 dicembre in poi, più dell’1% è stato prelevato ogni giorno dagli impianti di stoccaggio del gas in Germania”. “La scorsa settimana, quasi un terzo di tutta l’elettricità è stata generata dal gas naturale. Si tratta di cifre record”, scrive pleiteticker.de.

Dal 23 giugno 2022, in Germania è in vigore il livello di allerta del piano di emergenza gas. Mentre lo stoccaggio era quasi pieno al 98% alla fine di novembre, al momento, secondo i dati dell’Agenzia di Rete Federale, il livello di stoccaggio totale in Germania è dell’87,61% (dati al 20 dicembre).

La fornitura di gas in Germania è attualmente stabile e la sicurezza dell’approvvigionamento è attualmente salvaguardata, riporta l’Agenzia di Rete Federale. Nel complesso, l’Agenzia continua a considerare la situazione tesa e non può escludere un ulteriore peggioramento della situazione. L’Agenzia sottolinea la necessità di risparmiare gas, una richiesta non proprio semplice da mettere in pratica quando le temperature calano in modo considerevole.

In questa settimana, le temperature stanno aumentando in Europa per l’arrivo di un forte anticiclone, una manna dal cielo in tempo di crisi energetica. Ma nel caso di un freddo persistente durante l’inverno, le riserve di gas rischiano di diventare estremamente scarse prima dell’arrivo della primavera.