Piazza Armerina si veste di bianco, oggi la prima gelata | FOTO

Assaggio di panorama invernale oggi a Piazza Armerina: con una temperatura minima di 0°C, oggi 5 dicembre 2022, la località ennese si è vestita di bianco. La prima gelata ha avvolto l’area, che sorge su un’altura dei monti Erei meridionali, nella parte centro-orientale della Sicilia.

