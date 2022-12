Il posto più freddo sulla Terra è in Antartide: rilevata una temperatura di -93°C!

Mentre stiamo per entrare nella settimana di Natale, per l’Italia si prospetta un lungo periodo dal clima eccezionalmente caldo e soleggiato in pieno inverno. Un incubo per gli amanti del Natale al freddo e sotto la neve. Con queste prospettive, gli amanti dell’inverno potrebbero voler cercare un posto freddo per le vacanze.

Gli esperti della NASA hanno trovato il posto più freddo della Terra. “Cerchi un posto freddo lontano dagli altri durante le festività natalizie?”, scrivono in un post su Twitter. “Il posto più freddo che abbiamo trovato sulla Terra (con l’aiuto dei satelliti NASA Earth) è un’alta cresta sull’Altopiano Antartico Orientale. In una limpida notte invernale, le temperature possono scendere fino a 135 gradi F sotto zero!”, ossia -92,77°C.

Anche se non è il dato ufficiale di una centralina meteo, teoricamente questa temperatura eccezionale rende questa parte dell’Antartide l’area più fredda del mondo. Forse è un po’ troppo. Anche per i freddofili più incalliti.

Looking for a cold place far from others this holiday season? 🥶

The coldest place we’ve found on Earth (with the help of @NASAEarth satellites) is a high ridge on the East Antarctic Plateau. On a clear winter night, temperatures can drop to 135 degrees F below zero! pic.twitter.com/PwzqDb4nJr

— NASA Goddard (@NASAGoddard) December 16, 2022