Precipita da un ponte nel comasco: grave un 45enne

Questa sera a Domaso, nel comasco, un uomo di 45 anni è caduto da un ponte. E’ accaduto in via Case Sparse, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare l’uomo ferito, insieme al 118. Cadendo l’uomo ha impattato sul greto del torrente. Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno appurato che ha riportato diversi traumi, ed è stato portato in ospedale in codice rosso.