Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: focus fino al 26 dicembre

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo sull’Italia per dopodomani, giovedì 22 dicembre 2022, e per i successivi quattro giorni, fino al 26 dicembre.

Giovedì 22 dicembre

Nord: iniziali addensamenti compatti in Pianura Padana, Liguria e Alpi occidentali, con deboli piogge sparse e locali nevicate sui rilievi alpini occidentali oltre i 1500 metri; velato sul resto del Settentrione. Durante la mattinata avremo il graduale diradamento della nuvolosità compatta ed attenuazione dei fenomeni con già dal pomeriggio cielo poco nuvoloso o velato. Dalla sera nuovo aumento della nuvolosità compatta su tutto il Settentrione con deboli piogge sul levante ligure e nevicate sulle Alpi oltre i 1500 metri.

Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulle regioni tirreniche, con deboli piogge sparse, in attenuazione dal pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro. Dalla sera nuovo aumento delle nubi compatte sulle regioni tirreniche peninsulari con deboli piogge sulla Toscana settentrionale.

Sud e Sicilia: cielo molo nuvoloso sulle regioni tirreniche, con deboli piogge sparse sulle relative aree costiere; bel tempo sul resto del Meridione.

Temperature: minime in aumento al Centro-Sud e sul Friuli-Venezia Giulia, in diminuzione su Alpi e Prealpi, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento al Nord e stazionarie sul resto della penisola.

Venti: da deboli a moderati di maestrale sulle due isole maggiori; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: da mossi a molto mossi Mare e Canale di Sardegna; poco mossi l’Adriatico, lo Ionio ed il Tirreno orientale; mossi i restanti mari.

Venerdì 23 dicembre

Nubi basse e stratificate in Pianura Padana, accompagnate da foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto; addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con al più deboli

piogge sparse; cielo velato sul resto del Paese.

Sabato 24 dicembre

Ancora nubi basse e stratificate in Pianura Padana, con foschie dense o banchi di nebbia, al primo mattino e dopo il tramonto; cielo da parzialmente a molto nuvoloso sulle regioni tirreniche e cielo velato sul resto del Paese, tendente a divenire poco nuvoloso dal pomeriggio.

Domenica 25 e lunedì 26 dicembre

Nubi basse e stratificate in Pianura Padana, con foschie dense o locali banchi di nebbia; addensamenti compatti su Liguria e Toscana, con deboli piogge sparse; bel tempo sul resto del Paese.