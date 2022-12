Previsioni Meteo Lombardia: Natale con nuvole e qualche pioggia

MeteoWeb

“Fino all’inizio della prossima settimana la presenza di un’area di alta pressione sul Mediterraneo, in graduale espansione su parte dell’Europa, mantiene giornate per lo più stabili: nuvolose sulla Pianura, maggior soleggiamento invece sui settori alpini“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su Alpi e Prealpi fino al mattino addensamenti estesi, tendenza a velato o poco nuvoloso dal pomeriggio-sera. Su Pianura e Appennino molto nuvoloso o nuvoloso, in particolare per nubi basse e foschie persistenti per gran parte della giornata.

Precipitazioni: assenti, salvo fino al mattino deboli nevicate sulle Alpi di confine.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 4 e 9 °C, massime tra 8 e 12°C.

Zero termico: sulle Alpi intorno a 2400, altrove intorno a 3200 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, tendenti dai quadranti settentrionali verso sera; in montagna deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Altri fenomeni: foschie o locali banchi di nebbia in pianura.

Il 25 dicembre in Pianura e su Appennino molto nuvoloso o coperto. Altrove poco nuvoloso o velato, con qualche addensamento per nubi basse verso sera su fascia pedemontana prealpina.

Precipitazioni: possibile pioviggine sparsa o deboli piogge isolate dal pomeriggio sui settori meridionali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In Pianura minime intorno a 7°C, massime intorno a 11°C.

Zero termico: intorno a 3400 metri.

Venti: in pianura deboli da ovest nordovest; in montagna deboli o moderati prevalentemente dai quadranti occidentali.

Altri fenomeni: foschie diffuse in pianura.