Previsioni Meteo Lombardia: stabilità fino a domani pomeriggio

“Oggi e fino al tardo pomeriggio di domani condizioni stabili, quindi correnti via via più umide da sud che favoriranno le prime precipitazioni in pianura e insisteranno diffuse da deboli a moderate fino alla tarda mattinata di venerdì, con limite neve possibile a quote collinari nella notte sull’ovest della Regione. Per il fine settimana condizioni variabili con piogge più probabili sui settori centro orientali dal pomeriggio di sabato e al mattino di domenica, quindi per inizio della prossima settimana giornata stabile e soleggiata ma con valori minimi di temperatura in sensibile calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al pomeriggio in pianura e Appennino nubi basse persistenti, sereno o poco nuvoloso altrove, quindi graduale aumento di nubi a media e alta quota a partire dai settori meridionali fino a ovunque nuvoloso.

Precipitazioni: tra tardo pomeriggio e sera deboli su Appennino e bassa pianura in estensione in serata anche ai settori alpini e prealpini. Limite nevicate tra 500-800 metri sulla parte di nordovest, a circa 800-1000 metri a est e a circa 1200 metri in Appennino.

Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime tra 0 e 3°C, massime tra 4 e 7°C

Zero termico: intorno a 1200 metri, in calo in serata a 700-1000 metri sui rilievi occidentali.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna da deboli a localmente moderati da sud.