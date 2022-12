Previsioni Meteo Toscana: piogge e rovesci nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso in mattinata con residue precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio sulle province di Grosseto, Arezzo e Siena, oltre che sulle aree a ridosso dell’Appennino. Graduale miglioramento nel corso del pomeriggio con parziali schiarite a partire dalle aree costiere centro-settentrionali e fenomeni in esaurimento.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie e ancora superiori alle medie del periodo nei valori minimi. Massime stazionarie.

Giovedì 8 rapido aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o coperto sulle zone centro settentrionali con possibilità di precipitazioni sparse nella seconda parte della giornata.

Venti: meridionali in graduale rinforzo.

Mari: inizialmente poco mossi tendenti a mossi.

Temperature: in calo più sensibile nelle minime.

Venerdì 9 molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche temporalesche dal pomeriggio.

Venti: di Scirocco fino a forti su Arcipelago e Litorale, tendenti a divenire di Libeccio.

Mari: molto mossi o localmente agitati.

Temperature: in aumento.