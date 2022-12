Previsioni Meteo Veneto: deciso aumento della pressione, tempo stabile e nebbia

MeteoWeb

“Da domenica progressivo deciso aumento della pressione per l’espansione di un promontorio anticiclonico in ingresso da ovest, che porterà tempo stabile con rasserenamenti sempre più ampi ma condizioni via via favorevoli alla formazione di nubi basse/nebbie in pianura. Deciso aumento delle temperature in quota. Mercoledì probabile temporaneo cedimento della pressione per il rapido passaggio di una saccatura in ingresso da ovest, con possibili precipitazioni sparse in pianura. Giovedì pressione in nuovo aumento“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso per tratti di nuvolosità alta. Temperature massime in generale diminuzione. Venti sulla costa in prevalenza deboli da nord-est, nell’entroterra deboli e di direzione variabile. In quota venti in progressiva rotazione da sud-ovest, da deboli a moderati.

Domani tempo stabile con cielo da sereno o poco nuvoloso al mattino, a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per presenza di nubi alte; probabili foschie e locali nebbie in pianura durante le ore più fredde, specie dopo il tramonto; sulla pianura meridionale potranno risultare localmente persistenti anche durante il giorno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In pianura minime in ulteriore calo con diffuse gelate, massime senza notevoli variazioni o in diminuzione nelle zone interessate da nebbie persistenti. Sulle zone montane generale aumento dei valori termici, anche marcato in alta quota, salvo stazionarietà delle minime in alcune valli.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali. In quota in progressivo rinforzo da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Martedì 20 in montagna poco nuvoloso per velature. In pianura nuvoloso, specie sui settori centro-meridionali, per estese nubi basse, con foschie e nebbie.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in generale aumento, ma con valori localmente ancora prossimi o inferiori a zero anche in pianura; massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura. Temperature in ulteriore aumento in alta quota.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile. Rinforzo dei venti in alta quota da sud-ovest.

Mare: Calmo.

Mercoledì 21 in prevalenza nuvoloso in pianura, sulle zone montane nubi più irregolari alternate a schiarite al mattino, nuvoloso nel pomeriggio. Saranno probabili deboli precipitazioni sparse più probabili in pianura, sporadiche o del tutto assenti sulle zone montane, con eventuali deboli nevicate oltre i 2000 m. Temperature in ulteriore lieve aumento, salvo in quota dove tenderanno a diminuire in entrambi i valori. Iniziali venti forti in quota da sud-ovest, in successiva rotazione da nord-ovest ed in attenuazione.

Giovedì 22 iniziali nubi basse, foschie e locali nebbie, specie sulla pianura centro-meridionale, in successivo diradamento lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso; dopo il tramonto probabili nuove riduzioni della visibilità. In montagna in prevalenza soleggiato. Verso fine giornata ingresso di nubi alte. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti in quota al mattino deboli da nord-ovest, poi moderati da ovest.