Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile e soleggiato, salvo foschie e nebbie

“Una depressione con aria fredda in quota è in transito sul nord Italia apportando estesa nuvolosità e precipitazioni sparse sulla regione fino a buona parte di lunedì. Seguiranno condizioni di tempo più stabile e soleggiato, salvo formazione di foschie e nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde. Da giovedì un moderato afflusso d’aria via via più umida e mite in quota porterà ad un aumento della nuvolosità e a nuove precipitazioni nella giornata di venerdì. Le temperature minime tenderanno a portarsi prossime allo zero, o localmente inferiori, anche in pianura“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo nuvoloso, salvo possibili parziali schiarite. Probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse e intermittenti, in genere modeste, ma con possibili locali rovesci; limite delle nevicate indicativamente a 1300-1500 m sulle Prealpi e 1000-1200 m sulle Dolomiti. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni nel corso del tardo pomeriggio/sera contestualmente ad ampie schiarite. Temperature massime in contenuto aumento. Venti in pianura in rotazione da ovest che soffieranno con intensità debole/moderata. In quota venti moderati/tesi da nord-ovest, con possibili temporanei rinforzi anche forti alle quote più alte, nel primo pomeriggio.

Domani in pianura iniziali foschie e nebbie in progressivo sollevamento durante le ore centrali lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso; dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità. Altrove sereno o poco nuvoloso, salvo temporanee nubi basse al primo mattino in alcune valli prealpine.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest, a tratti tesi alle quote più alte; altrove in prevalenza deboli, a tratti moderati, di direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 7 in pianura iniziali foschie e nebbie, in dissolvimento durante le ore centrali, solo localmente persistenti, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso; probabile nuove riduzioni della visibilità dopo il tramonto. Sulle zone montane in prevalenza sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o localmente in diminuzione con valori prossimi o inferiori a zero anche in pianura, in calo in quota; massime senza notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna.

Venti: In pianura in prevalenza deboli occidentali, salvo sulla costa dove risulteranno deboli/moderati dai quadranti orientali. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Quasi calmo.

Giovedì 8 al mattino sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti sulla pianura centro-meridionale per nubi basse, foschie e nebbie. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da sud-ovest. Precipitazioni assenti per buona parte della giornata; nelle ultime ore non si esclude qualche debole fenomeno sui settori centro-meridionali e occidentali con eventuali deboli nevicate intorno ai 1000m. Temperature in pianura senza notevoli variazioni, in calo sulle zone montane. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest.

Venerdì 9 tempo perturbato con cielo in prevalenza molto nuvoloso/coperto con precipitazioni diffuse per buona parte della giornata, nevose sopra i 1100/1400 m sulle Prealpi, 900/1200m sulle Dolomiti, localmente più in basso. Probabile diradamento delle precipitazioni a fine giornata. Temperature minime in aumento, massime in aumento in quota, stazionarie in pianura. Rinforzi di Bora sulla costa al mattino; in quota venti tesi da sud-ovest.