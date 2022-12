Meteo, prima ondata di gelo in Europa: -4°C a Varsavia, neve in tanti stati nel weekend

MeteoWeb

Dopo un ottobre e gran parte di novembre insolitamente caldi, il freddo si sta diffondendo in gran parte dell’Europa in questi primi giorni di dicembre. Sul continente, infatti, è in atto la prima ondata di gelo, con temperature in picchiata dalla Polonia alla Francia.

In questo momento, in Polonia, si registrano -4°C a Varsavia, -5°C a Białystok, Suwałki e Olsztyn. Temperature sotto lo zero anche in Repubblica Ceca: -1°C a Praga e Přibyslav, con leggere nevicate, in entrambe le città, e 0°C a Brno. In Germania, segnaliamo -1°C a Berlino, Francoforte, Lipsia, +1°C a Monaco.

In Austria, ci sono +2°C a Vienna, Salisburgo, Innsbruk, +1°C a Graz. +1°C anche a Bratislava, capitale della Slovacchia, dove si registra nevischio; -2°C invece a Poprad, sotto una leggera nevicata. Freddo anche in Francia, con +2°C a Parigi e Nantes; stessa temperatura a Bruxelles, in Belgio, e Rotterdam, nei Paesi Bassi; +3°C, invece, ad Amsterdam ed Eindhoven.

Nel corso del weekend, buona parte dell’Europa continuerà ad essere interessata da questa ondata di gelo, con temperature che saranno fino a 4°C al di sotto della media in parti di Germania, Francia e Spagna. Nel corso del weekend, si registreranno leggere nevicate nella Polonia settentrionale, in Repubblica Ceca, Austria, Francia meridionale e Spagna settentrionale. Neve anche su buona parte della Germania. Tanta neve cadrà anche sulle Alpi italiane.