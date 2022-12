A Roma il Natale inizia con un tramonto d’incanto: fenomeno eccezionale provocato dall’Anticiclone | FOTO

MeteoWeb

Un tramonto incantevole come se Madre Natura volesse celebrare il Natale in modo speciale. A Roma oggi pomeriggio il cielo s’è colorato di rosso fuoco alle ore 17:00 quando i raggi del sole basso sull’orizzonte occidentale del mar Tirreno hanno illuminato dal basso lo strato di nubi basse che per tutto il giorno ha interessato l’atmosfera capitolina. Un fenomeno particolarmente affascinante e suggestivo che ha attirato l’attenzione dei romani, tanto che in queste ore i social network sono letteralmente inondati delle fotografie di questo tramonto così speciale.

Il fenomeno è provocato dall’Anticiclone, che ha portato masse d’aria molto calde sull’Italia: a Roma oggi la temperatura massima è stata di +17°C e la minima di +10°C. Valori che aumenteranno ulteriormente domani. Proprio il caldo, in scorrimento sul mar Tirreno, ha determinato la condensazione di nubi basse per l’alto tasso di umidità relativa e per questo motivo ci sono alcune zone del Paese interessate da nebbie, foschie, nuvolosità diffusa e in alcuni casi (segnatamente in Calabria) persino precipitazioni. Sono gli “effetti collaterali” dell’Anticiclone invernale, che invece oggi pomeriggio a Roma ha regalato uno scenario unico e spettacolare. Sopra le luci della Capitale, quelle ancor più straordinarie della Natura.