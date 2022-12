MeteoWeb

Una potente esplosione si è verificata in Russia, in un giacimento di petrolio e gas condensato nella regione di Irkutsk. L’installazione in un giacimento di petrolio e gas condensato nel distretto di Ust-Kutsky è ancora in fiamme. Il fuoco sta interessando un’area di circa 1.000 metri quadrati, secondo il ministero delle Situazioni di Emergenza.

Esplosione in un giacimento di petrolio e gas in Russia