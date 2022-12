Safe Blood Donation: nasce il servizio per le donazioni di sangue non “vaccinato”

MeteoWeb

George Della Pietra, medico naturopata svizzero, ritiene che le persone in tutto il mondo dovrebbero essere libere di scegliere se ricevere o meno un’iniezione di vaccino anti-Covid e crede che lo stesso dovrebbe valere per coloro che ricevono trasfusioni con sangue “vaccinato”. “Il problema è che in questo momento non abbiamo scelta“, ha affermato Della Pietra, fondatore del servizio no profit Safe Blood Donation, che abbina i riceventi di sangue non vaccinati ai donatori in 65 Paesi.

Della Pietra ritiene che un’iniezione di mRNA sia più pericolosa di quanto le case farmaceutiche siano disposte ad ammettere. Ha detto che il numero crescente di reazioni avverse è un motivo per mettere in dubbio la loro sicurezza ed efficacia. I media si sono affrettati ad accusare Della Pietra di pseudoscienza, ma resta il fatto che il sangue puro è sempre più richiesto sul mercato. “Ricevo centinaia di e-mail che mi chiedono: ‘Hai sangue [disponibile], perché ho un intervento chirurgico in arrivo tra tre settimane'”, ha detto Della Pietra.

Quasi il 70% degli 8 miliardi di persone nel mondo ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid a mRNA dal 2021. Ciascuno dei tre vaccini primari a mRNA contiene frammenti di “proteine spike” del Covid, che si legano a livello cellulare per stimolare una risposta immunitaria al virus. Della Pietra ritiene che queste proteine spike producano “sintomi classici” – vale a dire coaguli di sangue – che lo hanno “inorridito“. “Non ho mai visto niente di simile, e non sto parlando solo delle proteine spike“, ha detto Della Pietra in un’intervista a The Epoch Times. “È incredibile perché non abbiamo mai avuto questo problema prima. Sono passati solo due anni. Vogliono mantenere la narrativa [che un vaccino a mRNA] non è pericoloso”, ha aggiunto.

Sebbene il sangue e il plasma donati debbano essere sottoposti a un processo di purificazione prima della trasfusione, Safe Blood Donation afferma che ciò non è sufficiente per rimuovere tutti gli ingredienti dell’mRNA. “Sto parlando di ossido di grafene e componenti inorganici non dichiarati nel vaccino, che possiamo vedere nel sangue. Quando li vedo, non ho idea di come possiamo liberarcene”, ha detto Della Pietra.

Il medico naturopata ha affermato che, a sua conoscenza, Safe Blood Donation, con sede in Svizzera, è il primo servizio di donazione di sangue non vaccinato nel suo genere. “Quindi, non esiste ancora una banca del sangue con sangue privo di mRNA”, afferma Safe Blood Donation sul suo sito web. “E, sebbene abbiamo già chiesto a centinaia di cliniche, al momento – almeno in Europa – tutte si rifiutano ancora di concedere il diritto umano alla libera scelta del sangue – o almeno non vogliono essere menzionate perché altrimenti, temono rappresaglie”.

Della Pietra ha affermato che l’obiettivo principale di Safe Blood Donation non è quello di avviare una banca del sangue privo di mRNA. Piuttosto, è rendere possibile abbinare donatori di sangue non vaccinati e riceventi non vaccinati. Il piano è anche quello di fare pressione su più ospedali e autorità sanitarie affinché consentano “donazioni dirette” di sangue specificamente non vaccinato nei tradizionali centri di donazione del sangue.

Anche se ha affermato che non ci sono banche del sangue non vaccinato, Della Pietra vede aumentare la domanda di sangue non vaccinato. “Questo è il motivo per cui ho deciso di creare Safe Blood Donation. Volevo creare una rete per le persone non vaccinate che cercano un donatore di sangue perché ne hanno bisogno, sia che abbiano un intervento chirurgico programmato o un’emergenza”, ha detto.

Safe Blood Donation ha iniziato a lavorare negli Stati Uniti circa un mese fa, costruendo un’infrastruttura di partner medici. Il motivo per cui SafeBlood Donation sta incontrando alcune difficoltà è perché le fonti “ufficiali”, inclusa la Food and Drug Administration (FDA) statunitense, insistono tutte sul fatto che non c’è differenza tra sangue vaccinato e non vaccinato. Nell’attuale ambiente medico, le banche centrali del sangue come la Croce Rossa non separano le loro donazioni di sangue in base allo stato di vaccinazione.

Nel frattempo, l’Organizzazione mondiale della sanità sta cercando l’autorità per determinare la politica sanitaria globale contro future pandemie, che include l’uso standard di vaccini a mRNA. Della Pietra ha affermato che questo è un segno insidioso di ciò che accadrà quando le quantità di scorte di sangue non vaccinate diventeranno più costose da procurarsi. “Diventerà più raro“, ha detto Della Pietra, che vuole che le persone abbiano una scelta, “la stessa scelta che avevamo 10 anni fa”.