Domani, venerdì 16 dicembre, le scuole di Asti di ogni ordine e grado rimarranno chiuse causa neve. Lo ha comunicato poco fa in diretta social il sindaco Maurizio Rasero, che in serata firmerà l’ordinanza.

Intanto in città si registrano diversi disagi sulle strade, soprattutto in provincia, dopo le copiose nevicate di oggi in Piemonte.