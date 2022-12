Sorpreso dalla piena del fiume Magra: giovane resta bloccato su un basamento del ponte

MeteoWeb

Le forti piogge che oggi stanno colpendo il Nord Italia stanno facendo sentire i loro effetti sui livelli dei corsi d’acqua. È quanto successo anche in provincia di La Spezia, dove il livello del fiume Magra si è alzato improvvisamente a causa della forte pioggia. Nel greto del fiume, vi era un ragazzo di 20 anni, colto di sorpresa dall’aumento del livello del Magra. Il giovane è così stato costretto a salire sul basamento di cemento di uno dei pilastri del ponte di Ceparana, da dove non è stato più possibile raggiungere la riva.

In suo soccorso, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia. Non essendo possibile alcuna via di fuga se non dall’alto, i Vigili del Fuoco hanno posizionato l’autoscala sul ponte, chiuso al traffico, e utilizzandola come ancoraggio si sono calati con tecniche Saf per un’altezza di circa venti metri, raggiungendo in pochi minuti il ragazzo. Il giovane, spaventato ma illeso, è stato imbragato e tratto in salvo dall’alto. Sul posto anche i Carabinieri di Ceparana e personale sanitario del 118.

Un episodio simile è successo anche a Prato, in Toscana.