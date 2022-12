SpaceX svela “Starshield”, variante militare dei satelliti Starlink

MeteoWeb

SpaceX di Elon Musk sta espandendo la sua tecnologia satellitare Starlink in applicazioni militari con una nuova linea di business chiamata Starshield. È probabile che Starshield attiri ulteriormente il più grande cliente del governo degli Stati Uniti, il Pentagono, che rappresenta già un acquirente di alto valore dei lanci di SpaceX e ha mostrato un interesse significativo per le capacità di Starlink.

“Mentre Starlink è progettato per uso commerciale e per i consumatori, Starshield è progettato per uso governativo”, ha scritto la società sul suo sito web. Sono disponibili pochi dettagli sulla portata e le capacità previste di Starshield. La società non aveva precedentemente annunciato test o lavori sulla tecnologia. Sul suo sito web, SpaceX ha affermato che il sistema avrà “un focus iniziale” su tre aree: immagini, comunicazioni e “hosted payload”.

La società presenta Starshield anche come centro di un’offerta “end-to-end” per la sicurezza nazionale: SpaceX costruirà tutto, dalle antenne terrestri ai satelliti, lancerà questi ultimi con i suoi razzi e gestirà la rete nello spazio.

SpaceX osserva che Starshield utilizza “capacità crittografiche aggiuntive ad alta sicurezza per ospitare payload classificati ed elaborare i dati in modo sicuro”, basandosi sulla crittografia dei dati che utilizza con il suo sistema Starlink. Un’altra caratteristica chiave: i collegamenti di “comunicazioni laser inter-satellite”, che l’azienda ha attualmente per collegare il suo veicolo spaziale Starlink. Rileva che i terminali possono essere aggiunti ai “satelliti partner”, in modo da collegare i sistemi governativi di altre società “nella rete Starshield”.

SpaceX, nel frattempo, continua a costruire il suo sistema Starlink. La scorsa settimana, la società ha ottenuto l’approvazione chiave della FCC per l’espansione. La leadership dell’azienda ha precedentemente stimato che Starlink potrebbe generare fino a 30 miliardi di dollari di entrate all’anno.

Ma Starshield rappresenta un passo oltre i mercati commerciali. Il Pentagono ha già chiarito che è disposto a spendere molto per consentire alle aziende di costruire capacità satellitari di prossima generazione.