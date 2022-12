Spazio: Iila rinnova l’accordo con Asi

MeteoWeb

La segretaria generale dell’Iila Antonella Cavallari, e il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia hanno rinnovato oggi l’accordo quadro di collaborazione tra l’Organizzazione Internazionale Italo-latino americana – Iila e l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), nell’ambito della IV edizione del New space economy Expoforum, manifestazione fieristica dedicata alle prospettive economiche del settore spaziale.

Come si legge in una nota, le due istituzioni riconfermano dunque il proprio impegno nel promuovere in America Latina la “diplomazia spaziale e la diplomazia scientifica” a favore dello sviluppo sostenibile, dando seguito alle importanti attività già realizzate in sinergia, come i due corsi di diritto e cooperazione spaziale organizzati per i paesi Sica e Mercosur, le due edizioni (2021/2022) della ‘Settimana Mondiale dello Spazio’, e soprattutto il Primo incontro delle Agenzie Spaziali dei Paesi membri dell’Iila, svoltosi lo scorso giugno.

L’evento ha inoltre offerto alla segretaria generale e ai suoi collaboratori l’occasione per proficui incontri con le principali imprese del settore, con le quali si sono da tempi avviati rapporti di collaborazione.