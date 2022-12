Stromboli: cessato trabocco lavico, proseguono esplosioni e spattering

MeteoWeb

Un trabocco lavico e intenso spattering ieri hanno caratterizzato l’attività del vulcano Stromboli. Oggi l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo comunica che, “dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza si osserva che durante la notte è progressivamente diminuita l’alimentazione del flusso lavico descritto nel precedente comunicato, ed al momento la colata è in raffreddamento“.

“Continua l’attività esplosiva ordinaria accoppiata ad attività di spattering nell’area craterica Nord; durante il periodo di osservazione non è stata rilevata attività dall’area craterica Centro-Sud,” precisano gli esperti INGV.

Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative rispetto al precedente comunicato e si mantiene nell’intervallo dei valori medi. Non si segnalano variazioni significative nel tasso di occorrenza degli explosion quakes. La rete GNSS non mostra variazioni significative.