Tasmania: le barriere coralline meno note, ma più belle di quella ‘Grande’

“I coralli a frusta di mare, ciascuno alto circa mezzo metro, ricoprono le rocce. Quando li vedi per la prima volta, sembrano massi pelosi colorati. Poi, da vicino, in mezzo a tutti i coralli a frusta, hai una moltitudine di spugne diverse – tutti i colori che puoi immaginare. Quindi nuoterai lungo questi massi, ti girerai e vedrai una parete rocciosa a strapiombo, ed è lì che troverai gli zoantidi gialli. Sono questi incredibili polipi di corallo giallo vibrante che ricoprono qualsiasi superficie verticale. È meglio della Grande Barriera Corallina“.

Queste le parole di Matt Testoni, fotografo subacqueo, subacqueo professionista e biologo marino. Testoni ha descritto una collezione di barriere coralline, situate al largo delle coste sud-orientali e meridionali della Tasmania. Sebbene siano noti agli scienziati e ad altri nella comunità marina della Tasmania da oltre 50 anni, questi tesori sottomarini sono relativamente sconosciuti alla maggior parte degli australiani.

“È un’area così poco studiata e poco visitata“, afferma Matt. “I coralli iniziano a circa 30-35 metri e continuano fino al fondo del mare“, spiega. “E non è il tratto di costa più facile da immergersi“. Questo li rende non accessibili come altre barriere coralline in tutto il paese.

E, a differenza di altre barriere coralline più conosciute, inclusa la più famosa Grande Barriera Corallina, sono costituite da coralli duri, le specie che formano le barriere coralline della Tasmania sono la varietà molle. Proprio come gli ecosistemi di coralli duri, anche queste comunità di coralli molli svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la vita marina locale. “Le specie più comuni che vedrai qui sono il pesce persico a macchie nere, grandi banchi di loro“, spiega ancora il sub.

Il cambiamento climatico e la barriera corallina

Sfortunatamente, queste barriere coralline meridionali non sono immuni agli effetti del cambiamento climatico. “Il riscaldamento globale ha fatto sì che la corrente dell’Australia orientale (EAC) si estendesse da Victoria lungo la costa orientale di Tassie e quell’estensione ha portato con sé acque più calde, ha anche portato acque tropicali che sono molto più carenti di nutrienti“, spiega Matt.

L’estensione dell’EAC ha anche consentito al riccio di mare dalla spina lunga (Centrostephanus rodgersii) di spostarsi a sud nelle acque della Tasmania dove in precedenza non poteva sopravvivere alle temperature più fresche. “Mangiano assolutamente di tutto“, dice Matt. “Creano quelli che chiamano ‘ricci di terra’ che sembrano deserti sottomarini, è piuttosto triste“. Per fortuna, in parte grazie ai grandi sforzi del governo della Tasmania per frenare la loro diffusione, i ricci non hanno raggiunto i coralli in massa. “Il governo sta spendendo un sacco di soldi per ripulirli, il che sta aiutando“, dice Matt. “Ma vedo occasionalmente uno di questi ricci invasivi sulle barriere coralline“.