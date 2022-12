Tempesta in Israele, container cadono dalla navi: migliaia di oggetti sulle spiagge | VIDEO

MeteoWeb

Centinaia di prodotti, tra utensili, giocattoli per bambini e oggetti monouso sono arrivati a riva sulla spiaggia di Ashkelon, in Israele. Gli oggetti erano trasportati in un container a bordo di navi che hanno attraversato una tempesta, riuscendo poi fortuitamente ad attraccare. Sono circa nove i container caduti in mare, tre dei quali sono stati trascinati sulla spiaggia.

I residenti di Ashkelon si sono riversati sulla spiaggia con dei sacchi da riempire con tutto ciò che c’era sulla battigia. I container che sono arrivati ​​sulle coste hanno riversato a terra via decine di migliaia di articoli che vanno dai giocattoli e altri articoli per neonati agli utensili usa e getta e agli accessori per la pulizia.

Il maltempo che ha imperversato nella regione negli ultimi giorni ha scosso parecchie navi, alcune delle quali erano probabilmente dirette al porto di Ashdod. Diversi container sono caduti da queste navi. Di questi alcuni si sono diretti verso le coste di Ashkelon, altri sulla spiaggia a nord della spiaggia e altri nell’area tra la spiaggia separata e la spiaggia di Dalila. I contenitori si sono aperti in mare e l’acqua che vi è penetrata ne ha spazzato via il contenuto.

Il ministero della Protezione ambientale riferisce che due imbarcazioni di ispezione del ministero, che erano attraccate al porto di Katsa ad Ashkelon, sono state danneggiate a causa della tempesta. Lecime di ormeggio al molo si sono strappate e le navi si sono schiantate contro gli scogli vicini. “Una barca è stata rimossa dall’acqua e sono in corso i preparativi per rimuovere la seconda imbarcazione. Non sono state osservate macchie di carburante e nessun danno è stato causato all’ambiente“, ha affermato il ministero.