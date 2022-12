Tempesta di neve assedia diversi Stati USA, allarme tornado in Oklahoma e Texas | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo sta assediando diverse aree degli Stati Uniti. La tempesta di neve che lo scorso fine settimana ha colpito il Nord della California si sta spostando in altri Stati, principalmente verso Nebraska, Colorado, South Dakota, Montana, Wyoming e Kansas. In seguito si dirigerà verso Texas, Louisiana, Arkansas e Mississippi. Entro venerdì il maltempo riguarderà Alabama e Florida.

Le avverse condizioni meteo hanno generato anche tornado in Oklahoma e Texas: un vortice ha colpito l’aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth. Un altro tornado ha toccato terra a circa 16 km da Shreveport, in Louisiana: 2 persone sono disperse, una è rimasta ferita e diversi edifici sono stati distrutti.

Il National Weather Service ha dichiarato che in alcune aree del Sud Dakota occidentale e del Nebraska nordoccidentale sono attesi almeno 60 cm di neve. Il NWS ha emesso un’allerta per tempesta invernale da mercoledì sera a venerdì pomeriggio. In alcune parti dell’Iowa, del Minnesota e del South Dakota, si potrebbero formare fino a 2,5 km di ghiaccio e i venti potrebbero soffiare fino a 72 km/h. Tutto il Nebraska occidentale è in allerta per bufere di neve fino a giovedì e il National Weather Service ha dichiarato che nel Nord/Ovest sono previsti circa 50 cm di neve.