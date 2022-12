Raffica di tornado investe la Louisiana, scia di morti e distruzione anche a New Orleans | FOTO

MeteoWeb

Un vasto sistema di tempeste che ha colpito gli Stati Uniti nelle scorse ore ha provocato la morte di almeno 3 persone in Louisiana, generando tornado che hanno colpito lo Stato da Nord a Sud, inclusa l’area di New Orleans. In altre aree, l’enorme sistema ha creato condizioni simili a bufere di neve, in particolare sulle Grandi Pianure. Diversi feriti sono stati segnalati in Louisiana dalle autorità, con più di 40mila interruzioni di corrente in tutto lo Stato a partire da mercoledì sera.

Le tempeste si sono spostate verso Est mercoledì dopo avere provocato la morte di madre e figlio nella parte nord-occidentale dello Stato il giorno prima. Il sistema ha provocato un tornado che ha ucciso una donna nel Sud/Est della Louisiana e un altro che ha colpito parti di New Orleans e le vicine località di Jefferson e St. Bernard. Un tornado ha colpito New Iberia, in Louisiana, provocando 5 feriti e sfondando le finestre di un edificio a più piani presso l’Iberia Medical Center.

Il vasto sistema dovrebbe ora interessare il Midwest superiore con ghiaccio, pioggia e neve per giorni, e spostarsi anche negli Appalachi centrali e nel Nord/Est. Il National Weather Service ha emesso un’allerta meteo, in vigore fino a venerdì pomeriggio ora locale.