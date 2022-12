ISS: USA e Russia collaborano dopo la perdita dalla Soyuz

MeteoWeb

Russi e americani collaborano per affrontare l’incidente che ha interessato la capsula Soyuz, attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che giorni fa ha perso liquido refrigerante. Per questo motivo, la passeggiata spaziale di Sergei Prokopiev e Dmitry Petelin è stata annullata. La soluzione individuata da Roscosmos è quella di mandare la navicella Soyuz MS-23 alla ISS senza equipaggio per riportare a Terra l’equipaggio della Soyuz MS-22, quella danneggiata, ha dichiarato il capo di Roscosmos Yury Borisov in un’intervista .

“Se la situazione dovesse prendere una piega diversa, naturalmente abbiamo un piano B: la navicella Soyuz MS-23 sarà pronta ad agganciarsi alla stazione in modalità senza equipaggio e a riportare indietro gli astronauti“, ha detto Borisov. “Naturalmente, anche la Soyuz MS-22 tornerà in modalità senza equipaggio”, ha aggiunto.

Borisov ha ringraziato per la solidarietà degli Stati Uniti. “Salutate tutta la squadra americana, si sono comportati in modo molto dignitoso in questa situazione e ci hanno contattato per aiutarci. Ma spero che lo risolveremo da soli”, ha detto in uno scambio con i tre cosmonauti a bordo: Sergei Prokopiev, Dmitry Petelin e Anna Kikina. “Spero che questo piccolo incidente con il sistema di controllo della temperatura (della navicella Soyuz MS-22) non abbia influito sul vostro morale e sulla vostra compostezza”, ha continuato, secondo una trascrizione dello scambio pubblicata da Roscosmos. “Avete dato un esempio al mondo su come lavorare nelle condizioni più difficili e impegnative. Spero che molti politici imparino da questo”, ha aggiunto Borisov.