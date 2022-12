USA, trovate altre vittime della feroce tempesta di neve: rimaste bloccate al gelo nelle auto o in casa | FOTO

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime della tempesta di neve che ha investito l’area di Buffalo è salito a 30 nella parte occidentale dello stato di New York, hanno affermato oggi le autorità mentre la regione cerca di venire fuori da uno dei peggiori disastri meteorologici della sua storia. Gran parte del resto degli Stati Uniti è stato colpito da condizioni invernali feroci nei giorni scorsi.

Le vittime nell’area di Buffalo sono state trovate nelle loro auto e case e nei cumuli di neve. Alcuni sono morti mentre spalavano la neve. Due persone sono morte nella loro casa suburbana di Cheektowaga, nello stato di New York, quando le squadre di emergenza non sono riuscite a raggiungerle in tempo per curare le loro condizioni mediche. I soccorsi stanno liberando le strade dalle auto alla US240 e alla US33 a Cheetowaga.

Il dirigente della contea di Erie, Mark Poloncarz, ha descritto la bufera di neve come “probabilmente la peggiore tempesta della nostra vita” e ha avvertito che potrebbero esserci ancora altre vittime. Alcune persone, ha osservato, sono rimaste bloccate nelle loro auto per più di due giorni. “È proprio una situazione orribile in cui possiamo vedere una sorta di luce alla fine del tunnel. Ma questa non è ancora la fine’‘, ha detto.

“La tempesta del secolo non è finita”, ha affermato Kathy Hochul, la governatrice dello stato di New York. La democratica ha annunciato la proroga del divieto alla circolazione nella contea di Erie per tutta la giornata di oggi.

Tempesta di neve sullo stato di New York

Il National Weather Service (NWS) ha dichiarato che in alcune aree potrebbero cadere altri 20-25cm fino a domani, martedì 27 dicembre. La bufera di neve ha attraversato la parte occidentale di New York nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 dicembre, bloccando gli automobilisti, interrompendo la fornitura di energia elettrica e impedendo alle squadre di emergenza di raggiungere i residenti nelle case al gelo e nelle auto bloccate dalla neve. Considerando che molti negozi di alimentari nella zona di Buffalo sono chiusi e i divieti di mettersi alla guida, alcune persone hanno chiesto sui social media donazioni di cibo e pannolini.

L’NWS ha dichiarato che l’accumulo totale di neve al Buffalo Niagara International Airport era di 1,25 metri alle 10 locali di oggi. Le autorità hanno detto che l’aeroporto sarebbe stato chiuso fino a domani mattina.

Una mostruosa tempesta dai Grandi Laghi al Messico

La tempesta che ha colpito gran parte del Paese è ora responsabile di almeno 50 morti a livello nazionale, mentre continuano gli sforzi di salvataggio e recupero. Il meteo estremo si è esteso dalla regione dei Grandi Laghi, vicino al Canada, al Rio Grande, lungo il confine con il Messico. Circa il 60% della popolazione statunitense ha dovuto affrontare qualche tipo di allerta meteo e le temperature sono crollate drasticamente al di sotto della norma da est delle Montagne Rocciose agli Appalachi.

Circa 2.085 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati oggi verso mezzogiorno locale, secondo il sito di monitoraggio FlightAware. Il sito afferma che Southwest Airlines ha avuto 1.253 cancellazioni, quasi un terzo dei suoi voli di linea e circa cinque volte di più rispetto a qualsiasi altro importante vettore statunitense. Sulla base dei dati di FlightAware, gli aeroporti di tutti gli Stati Uniti hanno sofferto di cancellazioni e ritardi, tra cui Denver, Atlanta, Las Vegas, Seattle, Baltimora e Chicago.

Le previsioni meteo annunciano un lento aumento delle temperature nei prossimi giorni, ha affermato Ashton Robinson Cook, meteorologo del National Weather Service. “Niente come quello che abbiamo avuto la scorsa settimana”, ha detto, aggiungendo che il ciclone bomba si è indebolito.