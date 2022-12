Vaccini, scambio di sms Bourla-von der Leyen: nuovo schiaffo del CEO di Pfizer

MeteoWeb

Si aggiunge un altro capitolo alla questione dello scambio di sms tra Albert Bourla, CEO di Pfizer, e Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Ue, sull’acquisto di vaccini anti-Covid. Per la seconda volta di fila, Bourla si è rifiutato di comparire davanti al Parlamento europeo. Lo riferisce via Twitter Kathleen Van Brempt, Presidente della Commissione speciale sul Covid dell’Eurocamera.

“Il Parlamento europeo ha il diritto di ottenere piena trasparenza” sui contratti e “il fallimento della Commissione Ue e di Pfizer” nel dare risposte “mostra un disinteresse per il ruolo del Pe e getta un’ombra inutile sul successo della strategia europea sui vaccini“, evidenzia l’eurodeputata.

In precedenza, Bourla si era ritirato da un appuntamento per testimoniare davanti alla Commissione ad ottobre, dove avrebbe dovuto affrontare domande difficili su come fossero stati definiti gli accordi sui vaccini. Tale decisione ha seguito un rapporto di audit sulla strategia di approvvigionamento dei vaccini dell’UE che ha sollevato nuove domande sul contatto tra Bourla e von der Leyen, che ha preceduto un contratto multimiliardario sui vaccini.

Il 14 ottobre, l’ufficio del pubblico ministero europeo ha confermato di aver un’indagine in corso sugli acquisti di vaccini dell’UE, ma non ha ancora specificato chi è stato indagato o quale dei contratti dei vaccini dell’UE sia sotto controllo.

All’audizione del 10 ottobre, Janine Small (Pfizer) ha affrontato ripetute domande da parte del Comitato sull’assenza di Bourla. Ha anche risposto a domande sui negoziati sul contratto dei vaccini e sugli stessi vaccini, inclusa una del deputato olandese Robert Roos sul fatto se il vaccino fosse stato testato per la sua capacità di prevenire la trasmissione prima di entrare nel mercato.

Ma, alla fine, sembra che Small non fosse un sostituto di Bourla. Quindi, il 28 ottobre, la Commissione Covid ha esteso un secondo invito al CEO di Pfizer. “La nostra Commissione ha ritenuto che durante l’udienza precedente con rappresentanti dell’industria farmaceutica, in cui Pfizer era rappresentato dalla Signora Janine Small, importanti questioni riguardanti gli accordi di acquisto tra l’Unione europea e Pfizer, che rientrano nella responsabilità del CEO e di cui solo lui ha l’autorità di rispondere, sono rimaste senza risposta”, ha dichiarato oggi il Presidente della Commissione Kathleen Van Brempt, in una nota.

“In qualità di Presidente, mi dispiace profondamente per il rifiuto del Dott. Bourla di discutere di questa questione con i membri del Parlamento europeo”, ha detto. “In qualità di co-legislatore del bilancio europeo, il Parlamento ha il diritto di ottenere la piena trasparenza sulle modalità di tali spese e sui negoziati preliminari che lo hanno portato”.

Ma per Pfizer, sembra che non ci sia niente di nuovo da dire. “Rispetto all’audizione di ottobre non abbiamo ulteriori informazioni da condividere quindi declino rispettosamente l’invito“, ha scritto Bourla, in una lettera indirizzata a Van Brempt. “Poche settimane fa, il nostro Presidente per i mercati internazionali, Janine Small, ha già testimoniato davanti alla vostra Commissione“, ha sottolineano.