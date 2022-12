Vaccini, Pregliasco: “cruciali contro la forte influenza e il Covid”

MeteoWeb

“I casi di influenza quest’anno sono partiti sparati colpendo soprattutto” i bimbi ‘untori’, “le fasce d’età più giovanili che sono quelle prodromiche alla diffusione dei virus nel resto della popolazione. Anche Covid sta salendo, in quella che speriamo resti un’onda e non diventi un’ondata“. Inoltre “cresce il virus respiratorio sinciziale“, e “il meteo è più favorevole alla circolazione di questi patogeni“.

Il virologo Fabrizio Pregliasco inneggia alla campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro Covid-19 e influenza stagionale, lanciata dal ministero della Salute. “E’ fondamentale – commenta all’Adnkronos Salute il docente di Igiene all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio – perché quanti più fragili si proteggeranno, tanto più potremo sperare di contenere gli effetti sui pronto soccorso e sul sistema sanitario” in generale. Effetti che “saranno pesanti – avverte – se, come stiamo osservando adesso, continuerà questa non grande voglia di vaccinarsi“.