Valanga in Val di Fassa: morto lo scialpinista travolto due giorni fa

Lo scialpinista travolto da una valanga in Trentino non ce l’ha fatta. Alessandro De Marchi, 44 anni di Cremona, era alla guida di una comitiva di 7 escursionisti due giorni fa, quando è stato investito da una valanga in cima a Val San Nicolò in Val di Fassa.

Sebbene avesse in dotazione l’Artva, il dispositivo che consente di ritrovare le persone sotto valanga non ha funzionato. De Marchi era stato trasferito d’urgenza al Santa Chiara di Trento ma oggi è arrivata la terribile notizia: è morto nel pomeriggio.