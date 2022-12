A Venezia torna l’acqua alta: possibile attivazione del MOSE

MeteoWeb

Torna l’acqua alta a Venezia: il Centro Maree del Comune prevede nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 dicembre condizioni meteo favorevoli al fenomeno. E’ possibile l’attivazione del sistema MOSE.

Il Centro prevede alle 04:15 del mattino di venerdì una punta di marea di 115 cm. Anche sabato 17 dicembre è possibile marea sostenuta.

