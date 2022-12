Vigilia di Natale al gelo negli USA: ancora punte di -39°C, -14°C anche a New York | DATI

MeteoWeb

Gran parte degli USA è alle prese con una forte ondata di gelo e neve, che sta stravolgendo le festività del Natale. L’ondata di gelo artico ha fatto precipitare le temperature fino a decine di gradi sotto zero. Anche oggi, come nei giorni scorsi, lo stato più freddo si conferma il Montana. Ecco alcune delle temperature minime più rilevanti di questa Vigilia di Natale all’insegna del gelo negli USA.

Nel Montana, raggiunti -38,9°C a Havre, -34,4°C a Glasgow, -32,2°C nella capitale Helena. Nel Wyoming, registrati -32,2°C a Riverton, -30,6°C a Sheridan. Nel Colorado, -28,3°C a Craig, -27,2°C nella capitale Denver, -26,1°C a Pueblo. Nel North Dakota, -25,6°C nella capitale Bismarck, -23,9°C a Fargo. Nel Minnesota, -25,6°C a Duluth, -25°C a Rochester. Nel South Dakota, -25°C a Huron, -24,4°C ad Aberdeen.

Nella giornata di oggi, il gelo si è esteso di più verso est, dove ha portato feroci nevicate effetto lago a Buffalo, nello stato di New York. Spiccano i -24,4°C di Madison, capitale del Wisconsin, i -22,8°C di Des Moines, capitale dell’Iowa, e Indianapolis, capitale dell’Indiana. Molte località in molti altri stati nella fascia centrale degli USA hanno avuto temperature minime intorno ai -20°C. Al Nord-Est, spiccano i -14°C di New York, -12°C a Boston, capitale del Massachusetts, -11°C ad Augusta, capitale del Maine.

Il forte freddo si fa sentire anche al Sud degli USA, molto meno abituato ad avere temperature di molti gradi sotto lo zero. In Texas, spiccano i -16°C di Perryton e i -13°C di Pampa, i -8°C della capitale Austin. Atlanta, capitale della Georgia, ha registrato -13°C, mentre Tallahassee, capitale della Florida, ha registrato -7°C. -11°C a Columbia, capitale del South Carolina, -12°C a Raleigh, capitale del North Carolina, -15°C a Nashville, capitale del Tennessee.