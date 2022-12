Vulcani in eruzione dallo spazio: Sentinel-2 cattura Etna e Nishinoshima

MeteoWeb

Diversi vulcani sono attualmente in piena attività, dall’Europa all’Asia. In Italia, Stromboli ed Etna hanno dato origine a fuochi d’artificio con la loro attività: più dolce quella dell’Etna, più dirompente quella dello Stromboli, che il 4 dicembre ha generato esplosioni, flussi piroclastici, colate di lava e persino un maremoto.

Copernicus, il programma europeo per l’osservazione della Terra, è impegnato anche nel monitoraggio dei vulcani. Il satellite Sentinel-2 ha catturato il flusso di lava dell’Etna il 5 dicembre, come visibile nella foto in alto. Al momento, l’eruzione, in corso da più di una settimana, è di piccole dimensioni ma tutto potrebbe ancora cambiare.

Il 2 dicembre, inoltre, Sentinel-2 ha ripreso lo scolorimento dell’acqua intorno a Nishinoshima, isola vulcanica dell’Oceano Pacifico circa 970km a sud di Tokyo. L’acqua intorno all’isola è scolorita da minerali e gas vulcanici.