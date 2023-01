MeteoWeb

E’ stato attivato in tutte le bocche di porto di Venezia il sistema Mose, in base ad una previsione di 125 cm di marea alle 9 di stamane. Nella città lagunare, fa sapere il Centro maree del Comune, è possibile che l’acqua alta, grazie alle paratoie mobili, arrivi solo fino a 80 cm.

