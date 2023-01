Acqua alta a Venezia, attivato il Mose: città all’asciutto, 114 cm in mare

MeteoWeb

Acqua alta a Venezia oggi: per il 2° giorno consecutivo è stato utilizzato il Mose, il sistema di paratoie mobili disposte alle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia. Alle ore 9 sono stati registrati 114 cm in mare all’altezza della bocca di porto del Lido; 4 cm in più rispetto al limite di un metro che non prevede l’utilizzo del Mose. Secondo i dati del Centro maree del Comune, in laguna l’acqua alta è stata bloccata: alla Punta della Dogana, davanti a San Marco, l’acqua ha raggiunto solo 80 cm. La città storica è rimasta asciutta durante la fase di crescita e reflusso della marea. Prevista nuova punta di marea intorno a mezzanotte, tra i 105 e i 110 cm con alta probabilità di utilizzo del Mose.

