L’enorme aereo Stratolaunch decolla dal deserto del Mojave, volo da record | VIDEO

L’aereo più grande del mondo è decollato venerdì 13 gennaio, effettuando un volo di prova da record. Il velivolo da trasporto Roc di Stratolaunch, che ha un’apertura alare di 117 metri, venerdì è rimasto in volo per 6 ore sopra il deserto del Mojave in California, più a lungo di quanto abbia mai fatto prima.

È stato il 9° volo di prova per Roc in generale e il 2° in cui ha trasportato il veicolo di prova ipersonico Talon-A di Stratolaunch. Questi test stanno gettando le basi per le prove di caduta con il Talon-A, che l’azienda intende iniziare entro la fine dell’anno.

“Il nostro fantastico team sta continuando a fare progressi sulla tempistica dei nostri test, ed è grazie al loro duro lavoro che ci avviciniamo più che mai alla separazione sicura e ai nostri primi test di volo ipersonico,” ha dichiarato il CEO e presidente di Stratolaunch Zachary Krevor. “La valutazione approfondita delle condizioni di rilascio fornirà dati per ridurre i rischi e garantire un rilascio corretto e sicuro di Talon-A durante i test futuri,” ha affermato Krevor. “Siamo entusiasti di ciò che ci aspetta quest’anno mentre portiamo online il nostro servizio di test di volo ipersonico per i nostri clienti e la nazione“.

Il volo di Roc

Roc è decollato dal Mojave Air and Space Port nel Sud/Est della California venerdì mattina ed è atterrato nello stesso sito 6 ore dopo, alle 23:51 ora italiana. L’aereo ha raggiunto un’altitudine massima di 6.860 metri, hanno reso noto i rappresentanti di Stratolaunch.

Oltre ad essere il volo più lungo di Roc, venerdì, per la prima volta, l’aereo si è avventurato fuori dall’area locale del Mojave, ha aggiunto la compagnia.

Stratolaunch e i suoi obiettivi

Il co-fondatore di Microsoft Paul Allen ha fondato Stratolaunch nel 2011. L’obiettivo iniziale era quello di lanciare razzi nello Spazio da mezz’aria, una strategia adottata da Virgin Orbit con il suo razzo LauncherOne e Northrop Grumman con il suo Pegasus.

Allen è morto nel 2018. Un anno dopo, Stratolaunch è stata acquistata da Cerberus Capital Management che ha modificato i suoi obiettivi. Roc, che sfoggia un’apertura alare di 117 metri, è ora una piattaforma per ricerca e sviluppo ipersonici di aviolancio.

Se tutto andrà secondo i piani, l’azienda offrirà ai clienti un accesso efficiente all’ambiente ipersonico utilizzando Roc e la sua serie di veicoli robotici Talon. Il volo di venerdì, il primo di Roc dall’ottobre 2022, è stato un passo avanti per realizzarlo.