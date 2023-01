MeteoWeb

E’ in corso un’allerta tsunami per le isole Vanuatu a seguito della scossa di magnitudo 7.2 che alle 13:32 italiane ha colpito l’arcipelago di Vanuatu, nell’oceano Pacifico. Al momento le autorità hanno lanciato l’allarme tsunami per Vanuatu, Nuova Caldedonia e Isole Salomone.

Sulla base dei dati disponibili, sono previste onde di tsunami per alcune località costiere lungo Vanuatu fino a 1 metro. Le onde rimarranno probabilmente al di sotto di 0,3 m per la Nuova Caledonia e le isole Salomone.