Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare per il Sud: altre 12 ore di forte maltempo

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 13:00 di oggi un nuovo avviso di allerta meteo per il maltempo che sta flagellando il Sud Italia. I meteorologi militari si sono concentrati in modo particolare sul forte vento che nelle prossime ore continuerà a colpire le Regioni meridionali, provocando anche intense mareggiate.

Nel messaggio di allertamento meteorologico, infatti, si legge che “Persiste vento forte con raffiche fino burrasca o burrasca forte, dai quadranti settentrionali:

per le prossime 12-15 ore su Molise e Sicilia;

per le prossime 24 ore su Puglia, Basilicata e Calabria.

Possibili mareggiate lungo tutte le coste esposte al vento.

Persiste stato del mare localmente molto agitato:

per le prossime 3-6 ore su Tirreno meridionale;

per le prossime 6-9 ore su stretto di Sicilia, Jonio meridionale e basso adriatico“.

