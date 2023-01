Allerta Meteo Campania: la criticità domani passa da arancione a gialla

MeteoWeb

Domani in Campania l’allerta meteo passerà da arancione a gialla: lo comunica la Protezione civile regionale, che ha diramato un avviso che entrerà in vigore alle ore 8 di domani, sabato 21 gennaio, fino a mezzanotte. Attualmente, e fino alle ore 8 di domani, è in vigore un’allerta con criticità di colore arancione su gran parte del territorio regionale, ad eccezione di Alto Volturno, Matese, Alta Irpinia, Sannio e Tanagro dove l’allerta è gialla.

Nella giornata di domani, sottolinea la Protezione civile della Regione Campania, si prevedono ancora precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale, ancora neve a quote superiori ai 400-500 metri con accumuli al suolo da deboli a puntualmente moderati e gelate prevalentemente a quote collinari.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: