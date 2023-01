Allerta Meteo Campania: piogge e temporali, codice giallo prorogato fino a domani

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo gialla di ulteriori 24 ore, per l’intera giornata di domani, ma solo sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole del Golfo, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini). In queste aree, si spiega in una nota, “permane la criticità idrogeologica per piogge e temporali sulla fascia costiera per precipitazioni locali che potrebbero avere anche carattere di rovescio o temporale“. Le condizioni meteo sono in generale miglioramento e su tutte le altre zone, dalla mezzanotte di oggi, si passa al codice verde.

