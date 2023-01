Allerta Meteo Campania: domani piogge e temporali

MeteoWeb

La protezione civile della regione Campania ha diramato un’allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore giallo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, giovedì 26 gennaio. Queste le zone interessate: 1 (Piana Campana, Napoli, isole del Golfo di Napoli, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 6 (Piana Sele e Alto Cilento). In queste aree si prevedono rovesci e temporali, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. I fenomeni temporaleschi, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione (quindi essere improvvisi ma intensi) e potranno essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Tra i principali scenari di evento connessi al rischio idrogeologico si evidenziano: “Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni particolarmente fragili anche legate alla saturazione dei suoli; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua; allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali; ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto materiali“. A causa della particolare tipologia dei fenomeni previsti, delle raffiche di vento e delle grandinate saranno possibili: danni alle strutture provvisorie (impalcature o strutture esposte alle sollecitazioni dei venti), caduta di rami o alberi, danni alle coperture (per effetto della grandine).

