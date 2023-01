Allerta Meteo, ciclone in transito sulla Sicilia alimenta il maltempo al Sud: situazione e previsioni

MeteoWeb

Si è spostato sulla Sicilia il ciclone che sta alimentando il maltempo di queste ore al Centro/Sud: dopo la violenta grandinata di ieri sera nel catanese non si sono verificati altri fenomeni estremi anche se in Molise le piogge e il rapido scioglimento della neve caduta copiosa nei giorni scorsi ha determinato inondazioni e straripamenti.

Il maltempo sta interessando le Regioni del medio e basso Adriatico e in generale il Sud: piove a Pescara dove abbiamo +6°C e sono caduti 10mm di pioggia giornalieri; a Vieste sul litorale del Gargano sono caduti 16mm di pioggia dalla mezzanotte. Clima tipicamente invernale anche a Matera con 15mm di pioggia giornaliera e +4°C, ma soprattutto nella Puglia meridionale con il secondo giorno consecutivo di nubifragi nel Salento dove spiccano i 29mm di pioggia caduti a Santa Cesarea Terme e i 20mm a Otranto, mentre la temperatura è ferma a +9°C sia a Lecce che a Brindisi.

Il tempo è nuvoloso in Sicilia e Calabria dopo i temporali che nella notte hanno risalito la Sicilia orientale e lo Stretto di Messina (12mm di pioggia a Reggio con temperatura piombata a +6°C), proprio perché in questo momento il ciclone si trova tra la Sicilia tirrenica e la Calabria meridionale, ampiamente evidenziato dalle ultime immagini satellitari:

Al Centro/Sud il clima è ancora freddo, seppur senza eccessi: nelle zone interne dell’Appennino continua a nevicare oltre i 700 metri di quota, in calo nelle prossime ore fino ai 500–600 metri di altitudine. Al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche è invece tornato a splendere il sole, localmente anche con temperature miti tanto che la colonnina di mercurio ha raggiunto i +16°C a Latina e Guidonia e i +15°C a Roma, nel Lazio, e al Nord +8°C a Torino e +7°C a Milano. Nelle prossime ore la situazione rimarrà stazionaria: il ciclone si sposterà lentamente verso il mar Jonio e il Golfo di Taranto, continuando ad alimentare maltempo moderato nelle Regioni adriatiche e al Sud per tutto il fine settimana, mentre al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche avremo schiarite più ampie e temperature in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: