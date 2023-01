Maltempo, forti temporali in Sicilia: violenta grandinata ad Acireale. Allerta nello Stretto | FOTO LIVE

MeteoWeb

Esattamente come previsto nei bollettini di qualche ora fa, forti temporali si sono formati in serata sulla Sicilia orientale e in modo particolare nel catanese. I temporali si sono formati sottovento all’area etnea e stanno risalendo il litorale jonico della Sicilia verso lo Stretto di Messina, dove arriveranno nella notte.

Fino al momento sono caduti 29mm di pioggia a Riposto e San Giovanni La Punta – Trappeto, 26mm a San Gregorio di Catania, 25mm a Fornazzo, 22mm a Giarre, 21mm a Catania – Trappeto Nord, 19mm ad Acireale, 18mm a Calatabiano, 16mm a Zafferana Etnea, 15mm a Nunziata di Mascali. I temporali sono molto intensi, con fulminazioni a ripetizione e soprattutto hanno provocato una forte grandinata ad Acireale, Aci Catena e Aci Castello, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Ad Acireale la temperatura è scesa a +8°C dopo il temporale.

Maltempo, la violenta grandinata di questa sera ad Aci Catena nel catanese

Maltempo, la situazione ad Aci Catena (Catania) durante i forti temporali in atto

Come possiamo osservare dall’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari, i forti temporali del catanese stanno risalendo sullo Stretto di Messina dove arriveranno a breve. Altri forti temporali continuano a flagellare il Salento in risalita dal mar Jonio: allagamenti pesanti nel leccese dove gli accumuli pluviometrici sono arrivati a 68mm a Supersano, 67mm a Castrignano de’ Greci, 47mm a Specchia, 41mm a Taurisano, 39mm a Tricase, 32mm a Ortelle. E questo è solo l’inizio della nuova ondata di maltempo che, giorno dopo giorno, condizionerà tutta la seconda parte della settimana nelle Regioni del Sud.

