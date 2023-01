Allerta Meteo, nuovo ciclone scatena forte maltempo al Sud: forti temporali, neve a bassa quota | MAPPE e DETTAGLI

MeteoWeb

E’ iniziata la nuova ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia da ieri sera, concentrata in modo particolare sulla Sardegna dove imperversano piogge, temporali e abbondanti nevicate nelle zone interne con accumuli fino a bassa quota. Piogge e temporali sparsi da ieri sera anche in Sicilia e Calabria, ma più lievi e isolati.

Oggi il maltempo si è esteso al mar Jonio che sta sfornando violenti temporali in risalita verso la Puglia. Forti nubifragi stanno colpendo il Salento, dove sono caduti 65mm di pioggia a Castrignano de’ Greci, 57mm a Supersano, 37mm a Taurisano, 35mm a Specchia, 31mm a Ortelle e Tricase, 27mm a Giurdignano. Piove anche a Brindisi, 35mm di accumulo giornaliero, a Taranto (15mm) e Lecce (14mm), ma il maltempo è esteso a tutta la Puglia: 20mm di pioggia a Cassano delle Murge, 17mm a Giovinazzo e Terlizzi, 15mm a Bari e Cerignola, 13mm a Barletta. Le ultime immagini satellitari evidenziano chiaramente i forti temporali che dal mar Jonio risalgono sul Salento, e la circolazione ciclonica sul Sud Italia con tanto di occhio del ciclone in formazione nel Mediterraneo a sud/ovest della Sardegna sul nord dell’Algeria:

Il maltempo continuerà ad imperversare nelle prossime ore al Sud, in modo particolare in Sardegna dove i fenomeni temporaleschi si intensificheranno nel nord/est della Regione con ulteriori abbondanti e intense nevicate nelle zone interne, ma anche tra Sicilia e Calabria dove stasera dopo le 19:00 si formeranno forti temporali in Sicilia, nel basso Tirreno alle isole Eolie e lungo le coste joniche tra Siracusa e Augusta, in risalita verso Nord/Est. Nella notte colpiranno lo Stretto di Messina e la Calabria meridionale, per poi continuare a risalire la Calabria domattina portandosi in Basilicata e Puglia nel corso della giornata di Giovedì 26 Gennaio, intensificandosi nel pomeriggio anche su Campania e Molise. Una situazione che determinerà ulteriori forti e abbondanti nevicate sull’Appennino centro/meridionale a partire dai 700 metri di altitudine.

Il Ciclone che oggi si trova tra Sardegna e Algeria nei prossimi giorni si muoverà lentamente verso il basso Tirreno e poi sul mar Jonio, regalando spettacolari scenari satellitari: dallo Spazio sarà visibile un vero e proprio ricciolo simile a quelli degli Uragani nel cuore del Mediterraneo, intorno all’Italia del Sud. Proprio le Regioni del Sud dovranno quindi fare i conti con il maltempo per tutta la settimana, soprattutto nel basso Tirreno (Calabria e Sicilia) ma anche nel medio e basso Adriatico (Molise e Puglia). L’aria rimarrà fredda e la neve cadrà fino a bassa quota sull’Appennino, localmente fino ai 300–400 metri in Abruzzo (dove però le precipitazioni non saranno particolarmente abbondanti) e Molise, oltre i 600–700 metri nel resto del Sud. Il maltempo insisterà per tutta la settimana, compreso il weekend, e i modelli prospettano un ulteriore scenario freddo e perturbato per l’inizio della prossima settimana e in modo particolare tra Lunedì 30, Martedì 31 e Mercoledì 1 Febbraio con una nuova discesa fredda sul bordo dell’Anticiclone posizionato sull’Europa occidentale come possiamo osservare dalle mappe sinottiche del modello europeo Ecmwf:

Previsioni Meteo, l'evoluzione sinottica sull'Europa tra 25 Gennaio e 1 Febbraio: Italia in balia delle fredde correnti polari

Se questo scenario verrà confermato, proprio nei Giorni della Merla l’Italia sarà nuovamente colpita da un’ondata di freddo e maltempo concentrata al Centro/Sud con venti impetuosi, forti piogge e temporali e soprattutto ulteriori bufere di neve fino a bassa quota anche nei primi giorni della prossima settimana:

Una tendenza particolarmente rigida e tipicamente invernale che conferma l'inversione di rotta della stagione: l'inverno ha cambiato marcia da metà mese e adesso si sta prendendo la rivincita fredda e nevosa dopo la grande anomalia di caldo e siccità della prima metà della stagione.