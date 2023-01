Maltempo e freddo, scenari polari in Sardegna: Gennargentu seppellito dalla neve | FOTO

MeteoWeb

La nuova ondata di maltempo che colpirà in modo particolarmente intenso il Centro/Sud Italia nei prossimi giorni, da ieri sera sta letteralmente flagellando la Sardegna con piogge, temporali e freddo intenso. Dalla mezzanotte sono caduti ben 60mm di pioggia a Ballao, 54mm a Osidda Agro, Lanusei e Armungia, 50mm a Tertenia, 48mm a San Basilio, 46mm a Sant’Anna-Lodè e Goni, 45mm a Bitti e Silius, 43mm a Siniscola, 42mm a Sanluri e Villasalto, 40mm a Bari Sardo, 38mm a Pranu Sanguni, 35mm a Nuoro, 34mm ad Orosei.

Il maltempo di oggi in Sardegna arriva dopo una settimana intera in cui si erano verificati altri fenomeni meteo estremi sull’isola, con copiose nevicate nelle zone interne. Adesso continua a nevicare oltre i 600 metri con accumuli eccezionali in modo particolare nella zona del Gennargentu, letteralmente sommerso da una coltre bianca che supera il metro di accumulo già a quote medie.

Impressionanti le immagini che arrivano da Su Separadorgiu nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, con oltre un metro di neve fresca caduta a 1.440 metri di quota. Un accumulo di poco inferiore ai 1.245 metri del passo di Tascusì, sempre sul Gennargentu, dove sono in corso anche al momento violente tormente nevose. Nevica forte a Fonni e, più in basso, anche a Sadali. In molti centri le linee elettriche e telefoniche sono in tilt per l’abbondanza della nevicata. Disagi anche al traffico e alla viabilità sulle strade interne.

Eccezionali nevicate in Sardegna, le immagini dal Passo di Tascusì

Eccezionali nevicate in Sardegna: grandi accumuli in collina, le immagini da Donnortei

Nelle prossime ore nevicherà ancora: il tempo rimarrà instabile e perturbato, oltre che decisamente freddo, per tutta la settimana anche se da domani i fenomeni più estremi si sposteranno in Sicilia, Calabria e nelle Regioni Adriatiche. In Puglia sono già in corso violenti temporali che oggi stanno colpendo il Salento, dove sono in corso veri e propri nubifragi nel leccese.