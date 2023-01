Maltempo, forti temporali risalgono lo Stretto di Messina: nubifragi e grandine in arrivo in Calabria | LIVE

MeteoWeb

I forti temporali che in serata hanno colpito la Sicilia orientale provocando forti grandinate ad Acireale e nel catanese, stanno risalendo in questi minuti lo Stretto di Messina con raffiche di fulmini e saette in risalita, appunto, da Sud/Ovest verso Nord/Est. Nella notte nubifragi e grandinate giungeranno in Calabria, colpendo in modo particolarmente Reggio e il reggino e continuando poi a risalire il resto della Regione nella mattinata di domani.

Le immagini del nowcasting minuto per minuto sono davvero spettacolari e mostrano chiaramente l’avanzata dei temporali verso la Calabria tramite lo Stretto di Messina: