Allerta Meteo Emilia-Romagna: nevicate in arrivo sulle colline di Parma e Piacenza

Per la giornata di martedì 17 gennaio sono previste deboli nevicate fino a quote collinari tra Parma e Piacenza, con accumulo di 5-10 cm e acqua mista a neve nella sottostante area di pianura: lo fa sapere, in un’allerta meteo (codice giallo) emessa oggi e valida per 24 ore a partire da mezzanotte, l’Arpae. Non si escludono livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 nei bacini del settore centrale della regione.

