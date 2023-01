Allerta Meteo, i Giorni della Merla si concludono con maltempo e neve al Sud

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo i Giorni della Merla con un clima interlocutorio: invernale ma senza eccessi. Con l’eccezione del Nord/Ovest, dove oggi è stata una giornata primaverile a causa del caldo foehn alpino provocato dalle correnti di maestrale che arrivano dall’Europa occidentale. L’effetto favonio sulle Alpi ha fatto schizzare la temperatura fino a +17°C ad Aosta, ma sono particolarmente miti anche gli +11°C raggiunti a Monza e Desenzano del Garda, i +10°C di Milano, Brescia, Bergamo, Como e Pavia, e ancora i +9°C a Torino, Verona, Novara, Mantova, Ferrara, Lodi, Cremona, Asti, Vercelli e Sondrio e gli +8°C a Bologna, Parma, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Varese e Cuneo.

Più fresco al Nord/Est con temperature massime che nella pianura veneta e friulana non hanno superato i +5/+6°C nonostante il totale soleggiamento. Dal punto di vista della nuvolosità, soltanto in Toscana settentrionale, Puglia, Calabria tirrenica e centro/merdionale, Sicilia tirrenica e Sardegna nord/occidentale è una giornata nuvolosa: altrove splende ovunque il sole.

Spettacolari le immagini ad alta risoluzione scattate stamani dal satellite Aqua della NASA (immagini MODIS) sull’Italia: è molto ben visibile non solo l’entità della nuvolosità nelle zone attraversate dalle nubi, in modo particolare nelle Regioni del Sud (Puglia e basso Tirreno su tutti), ma spicca la notevole estensione dell’innevamento sulle Alpi e sugli Appennini, fino a bassa quota nel versante Adriatico:

L’innevamento è visibile ancora meglio nell’immagine con la riflettanza corretta sulle superfici innevate: possiamo vedere in modo particolarmente chiaro e limpido l’abbondanza della neve su tutto l’arco alpino e lungo tutta la dorsale appenninica, in modo particolare in Abruzzo, ma anche in Campania, Calabria, sull’Etna e persino in Corsica e Sardegna:

A proposito dell’innevamento, uno zoom dell’immagine intorno all’alto Adriatico ci mostra chiaramente l’eccezionalità della superficie innevata appena oltre il confine di Trieste, in Slovenia, quasi tutta ricoperta dalla neve, e in Croazia, dove la neve è caduta eccezionalmente copiosa nei giorni scorsi e adesso è ben visibile dallo Spazio:

Ma a proposito di neve, freddo e maltempo, nelle prossime ore una nuova ondata perturbata colpirà il Sud Italia determinando piogge, temporali e nevicate fino a quote medio/basse. In modo particolare tra stasera e domani, Martedì 31 Gennaio nonchè ultimo dei tre Giorni della Merla, avremo piogge e temporali localmente intensi nel basso Tirreno e nel basso Adriatico. Le Regioni più colpite dal maltempo saranno Puglia, Calabria e Sicilia in modo particolare nel Gargano, nel vibonese, nel reggino, nel messinese e nel palermitano. La neve cadrà copiosa su Serre, Aspromonte, Nebrodi e Madonie oltre gli 800/900 metri di altitudine, e seppur più debole e meno abbondante, su Abruzzo meridionale, Molise, Gargano e Basilicata settentrionale oltre i 600 metri di altitudine:

