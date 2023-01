Allerta Meteo, lunedì a Napoli scuole aperte e parchi chiusi

MeteoWeb

Alla luce dell’allerta meteo di livello giallo lanciata dalla Protezione Civile per la città di Napoli, come per tutta la Campania, per il maltempo in arrivo nella giornata di lunedì 9 gennaio 2023, il sindaco ha deciso che le scuole rimarranno regolarmente aperte mentre i parchi cittadini saranno chiusi. La decisione è stata presa per prevenire problemi provocati dal forte vento che si abbatterà sulla città partenopea per tutto il corso della giornata.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: